Ankaralı iş insanı İsa Şahin EGO’dan şikayetçi: Otobüs gelirse işçi gelecek

İşsizlik Türkiye'de önemli sorunlar arasında gösterilmeye çalışılırken sektör temsilcileri işçi bulamamaktan yakınıyor. İş arayanların "iş beğenmemezlik" tarafı sık sık eleştiri konusu olurken, sanayi bölgelerine ulaşım sıkıntılarını giderilmesi halinde çok sayıda işsizin iş sahibi olabileceği belirtiliyor.

Ankara Ticaret Odası Geri Dönüşümcüler 34. Komite Başkanı ve Hurdacılar Sitesi'nde işyeri olan İsa Şahin, iş arayanların ulaşım sorunu nedeniyle çalışmaktan vazgeçtiklerini söyledi. SABAH'a konuşan Şahin, EGO'nun otobüs sorununa bir çözüm bulması halinde çok sayıda kişinin iş sahibi olabileceğini kaydetti.

Türkiye'deki işsizliğin baş kaynağının "iş beğenmemezlik" olduğunun altını çizen Şahin, "6 aydır 5 bin TL ile çalışacak aşçı bulamıyorum. Çalışmak isteyen olsa 6 bin de vereceğim fakat herkes memur olmak istiyor. Oturduğu yerden para kazanmak istiyor. Şu an bana 20 işçi lazım gelen giden yok." diye konuştu. Sanayi bölgelerine ulaşım sorununu çözülmesi halinde pek çok kişinin iş sahibi olabileceğini de vurgulayan İsa Şahin şunları kaydetti:

"HURDACILAR'A OTOBÜS İSTİYORUZ"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'ne İvedik Hurdacılar Sitesi'ne otobüs seferleri açılması için 2 yıl önce başvuru yaptık bir cevap bekliyoruz. EGO buraya hizmet verirse işsizliğe çözüm olabiliriz. İvedik Hurdacılar Sitesi'nde 2 bin'e yakın işyerinde 10 bin'e yakın işçi çalışmakta. Ancak ulaşım sorunu yüzünden yeni işçi bulamıyoruz. Devlet elinden geleni yapıyor işsizlik maaşı verdiği halde insanımız çalışmaktan kaçıyor. Z kuşağı diye bir şey yoktur tembel bir kuşak vardır. Yemekhane hatta soyunma odalarımıza kadar her şeyimiz var. Gelen gitmesin diye bir işçiye 3 ay içinde 3 kez zam yaptım yine de ulaşım sorunundan dolayı gitti. Bunların hepsi bir araya gelince burada işçi bulamıyoruz. Yetkililerden bu konuda acil yardım bekliyoruz."

"İŞSİZLİK MAAŞI SUİSTİMAL EDİLİYOR"

Hasan Öcal (İşyeri sahibi): 15 işçiye ihtiyacımız var ama çalışacak eleman bulamıyoruz. Ayrıca ulaşım sıkıntımız da var, buraya ne dolmuş ne otobüs var. Gelen de 'işsizlik maaşımız var' diyor 'sigorta yapmayın' diyor ama bu da bizim için risk. İşsizlik maaşının kalkması lazım. Devletimiz iyi niyetle yola çıkıyor insanlarımız ise bunu suiistimal ediyor. 6 ay çalışıyor sonra kendine işsizlik maaşı bağlatmak için işten çıkıyor tekrar başka bir yerde sigortasız işe başlıyor. Bu devletimize bir yüktür. Burada hiçbir ulaşım aracı yok 5-6 bin maaş vereceğim ulaşım ve iş beğenmemezlikten adam bulamıyoruz. Şimdiki gençlerin akılları fikirleri telefonda ben 11 yaşında iken biçerdöver kullanıyordum. Hurdacılar Ankara'nın ekonomisini ayakta tutan yerdir, Mansur Yavaş'tan ricamız buraya gelip derdimizi sıkıntımızı dinlesin. Sadece mesai saatlerinde bile otobüs verse yaramıza merhem olur ve işsizliğe bizler çözüm oluruz."

Recep Sarıışık (İşyeri sahibi): Hurdacılar sitesinde işçi bulmaya zorlanıyoruz hurdacılar deyince zor zannediyorlar. Halbuki zorluk derecesi diye hiçbir şey yok iş beğenmemezlik diye bir şey var. Masa başı olsun internet elinin altında olsun, telefonu elinde olsun, sanatkar olayım derdi yok. Eğitime de iş düşüyor sanat okullarına ağırlık vermek lazım. Bir de üstüne ulaşım sıkıntısı var. Hurdacılar sitesine 3 adet sabah, 3 adet akşam otobüs olsa çare olur. 10000 kişiye yakın çalışan işçinin olduğu yerde ulaşım sıkıntısı olmamalı. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden istediğimiz buraya gelsinler, Biz esnafların sıkıntılarını dinlesinler. Bizim derdimizi anlatmamız lazım. Holding değiliz bizde isteriz servisimiz olsun.