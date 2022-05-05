İzmir’de içme suyu ve ulaşıma bir zam daha

Ocak ayından bu yana içme suyu ve toplu ulaşım ücretlerine yüzde 100'ün üzerinde zam yapan Soyer TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı Üretici Fiyat Endeksine bağlı olarak zam üstüne zam koydu. Yeni tarifeye göre ıotobüs, metro, vapur, tramvay, İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarında tam biniş 6 lira 50 kuruştan 7 lira 10 kuruşa çıktı. Zamlardan en temel tüketim maddesi olan içme suyu da nasibini aldı. Yeni tarifeye göre içme suyuna yüzde 7,67 oranında zam yapıldı. Son zamla birlikte konutlarda KDV hariç 0-10 metreküp suyun bedeli 10 lira 54 kuruştan 11 lira 51 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun metreküpü KDV hariç 12 lira 54 kuruştan 13 lira 69 kuruşa çıktı. 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise suyun tonu 23 lira 47 kuruştan 25 lira 63 kuruşa yükseldi. İzmirliler TÜİK'in açıkladığı aylık ÜFE oranlarına bağlanan içme suyu ve ulaşım ücretlerine büyük tepki gösterdi.
YÜZDE YÜZ'Ü GEÇTİ
Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer geride kalan 3 yıllık görev süresi içinde belediye borçlarını 3 milyar liradan 13 milyar liraya taşıyarak yeni bir rekora imza attı. Bir yandan borçlanan diğer yandan da belediyeye ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkaran Soyer izlediği popülist politikalar nedeniyle büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları İEZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerini borç batağına sürükledi. İçine düştüğü mali krizden kurtulmak için çareyi içme suyu ve toplu ulaşım araçlarına zam yapmakta bulan Soyer geçtiğimiz aylarda aldığı kararla içme suyu ve toplu ulaşımdaki zam oranlarını TÜİK'in her ay açıkladığı üretici fiyat endeksine bağladı. Buna bağlı olarak da Ocak ayından bu yana hem içme suyuna hem de ulaşıma yapılan zam oranı yüzde 100'ü geçti. Yeni zamlı tarifeye göre toplu ulaşım araçlarında tam biniş 6 lira 50 kuruştan 7 lira 10 kuruşa yükseldi. Öte yandan öğrenci, öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti de değişti. Öğrenci biniş ücreti 2 lira 20 kuruştan 2 lira 40 kuruşa çıkarken 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,31 TL, ikinci aktarma ücreti ise 98 kuruş oldu. İZBAN'daki blokaj ücreti ise 25 liraya çıkarıldı.
ZAMLARDAN İÇME SUYU DA NASİBİNİ ALDI
Soyer'in zam yağmurundan içme suyu da nasibini aldı. Toplu ulaşımda olduğu gibi içme suyuna da nisan ayı üfe oranında yani yüzde 7,67 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre konutlarda KDV hariç 0-10 metreküp suyun bedeli 10 lira 54 kuruştan 11 lira 51 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun tonu 12 lira 54 kuruştan 13 lira 69 kuruşa yükseldi. 2+1 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise ücret 23 lira 47 kuruştan 25 lira 63 kuruşa çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz ay da içme suyu ve toplu ulaşım araçlarına aylık ÜFE oranı olan yüzde 9,19 zam yapmıştı.
AK PARTİLİ HIZAL'DAN TEPKİ: "ZAMLAR ARTIK ÇEKİLMEZ SEVİYEDE'
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkanvekili Özgür Hızal, zamlara tepki gösterdi. Zam yapıldıktan sonra oluşan yeni fiyat tarife tablosunu paylaşan AK Partili Hızal, "İzmir'de toplu taşıma biniş ücreti 7,10 TL oldu. Ücretsiz aktarma 1,31 TL'ye çıkarıldı. Her ay düzenli hale gelen bu zamlar, artık çekilmez seviyededir. Düzgün hizmet veremeyen Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT keyfine göre zam üstüne zam yapmaktadır!" notunu düştü.
BLOKAJ 25 LİRA
Öğrenci biniş ücreti de 2,20 TL'den 2,40 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 5,60 TL'den 6,11 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Yeni tarife ile birlikte İZBAN'da uygulanan blokaj ücreti de 25 TL'ye kadar çıkmış oldu. Buna göre İZBAN'ın ilk durağı Aliağa veya Selçuk'tan trene bineceklerin kartında en az 25 lira bakiye olması gerekiyor.