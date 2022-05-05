İzmir’de içme suyu ve ulaşıma bir zam daha

ZAMLARDAN İÇME SUYU DA NASİBİNİ ALDI

Soyer'in zam yağmurundan içme suyu da nasibini aldı. Toplu ulaşımda olduğu gibi içme suyuna da nisan ayı üfe oranında yani yüzde 7,67 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre konutlarda KDV hariç 0-10 metreküp suyun bedeli 10 lira 54 kuruştan 11 lira 51 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun tonu 12 lira 54 kuruştan 13 lira 69 kuruşa yükseldi. 2+1 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise ücret 23 lira 47 kuruştan 25 lira 63 kuruşa çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz ay da içme suyu ve toplu ulaşım araçlarına aylık ÜFE oranı olan yüzde 9,19 zam yapmıştı.

AK PARTİLİ HIZAL'DAN TEPKİ: "ZAMLAR ARTIK ÇEKİLMEZ SEVİYEDE'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkanvekili Özgür Hızal, zamlara tepki gösterdi. Zam yapıldıktan sonra oluşan yeni fiyat tarife tablosunu paylaşan AK Partili Hızal, "İzmir'de toplu taşıma biniş ücreti 7,10 TL oldu. Ücretsiz aktarma 1,31 TL'ye çıkarıldı. Her ay düzenli hale gelen bu zamlar, artık çekilmez seviyededir. Düzgün hizmet veremeyen Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT keyfine göre zam üstüne zam yapmaktadır!" notunu düştü.

BLOKAJ 25 LİRA

Öğrenci biniş ücreti de 2,20 TL'den 2,40 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 5,60 TL'den 6,11 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Yeni tarife ile birlikte İZBAN'da uygulanan blokaj ücreti de 25 TL'ye kadar çıkmış oldu. Buna göre İZBAN'ın ilk durağı Aliağa veya Selçuk'tan trene bineceklerin kartında en az 25 lira bakiye olması gerekiyor.