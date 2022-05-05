Karadeniz turunun faturası İBB’ye kesildi! Ertuğrul Özkök SABAH’a açıkladı…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda Doğu Karadeniz Turu düzenledi. Gezinin ilk durağı olarak da Rize'yi tercih etti. Fakat umduğu ilgi ve kalabalığı bulamadı. Miting düzenlediği meydan boş kaldı. Ancak bu gezi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir hamle girişimi yapmak için bu geziyi organize ettiğine dair medyada tartışmalar da yaşandı. Tartışılan noktalardan biri ise bazı gazetecilerin Karadeniz turuna davet edilmesiydi. İmamoğlu'nu ve gazetecileri taşıyan ve turda kullanılan otobüsün İBB'ye ait bir otobüs olması dikkat çekerken, geziyi ve gazetecilerin giderlerini finanse eden kurumun İBB olup olmadığı da tartışıldı.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: İBB BASIN BÖLÜMÜ DAVET ETTİ
Özellikle İmamoğlu ile gazetecilerin otobüste çektirdiği fotoğraf karesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. Bu noktada İmamoğlu'nun turuna katılan, bu geziyi yazan ve otobüsteki fotoğraf karesinde yer alan eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'e geziye dair sorular yönettik. Ertuğrul Özkök, gezi davetini 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın bölümünden' aldığını ve daveti kabul ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı'nın çeşitli programlarına ve bazı belediyelerin etkinliklerine de davet edildiğini kaydeden Ertuğrul Özkök, "Şöyle oldu: İstanbul Belediyesinin basın bölümünden telefon ettiler, davet ettiler. Gerisi oradan yazdığım yazıda... Dün akşam da TV100'deki programda söylediklerimde var" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde gerek ulaşım gerek konaklama masraflarının kendisi tarafından mı karşılandığını sorduğumuz Özkök, bu soruya net bir cevap vermek istemedi. Özkök, geziye ilişkin faturaların kim tarafından ödendiğine ilişkin ısrarlı sorularımızı geçiştirmeyi tercih etti.