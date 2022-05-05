Haberler Gündem Haberleri Karadeniz turunun faturası İBB’ye kesildi! Ertuğrul Özkök SABAH’a açıkladı…
Giriş Tarihi: 5.5.2022 15:25 Son Güncelleme: 5.5.2022 15:37

Karadeniz turunun faturası İBB’ye kesildi! Ertuğrul Özkök SABAH’a açıkladı…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Karadeniz turunun faturası İBB’ye kesildi! Ertuğrul Özkök SABAH’a açıkladı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zarar ettiği gerekçesiyle toplu ulaşım ücretlerine zam yaptığı şu günlerde İETT otobüsüyle Karadeniz gezisine çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu geziye bir grup gazeteciyi de beraberinde götürmesi tepkilere neden oldu. Karadeniz turunun ve gazetecilerin giderlerini finanse eden kurumun İBB olup olmadığı tartışılırken özellikle Ekrem İmamoğlu'nun gazeteciler ile otobüste çektirdiği fotoğraf karesi sosyal medya gündeminde yerini aldı. SABAH’ın ulaştığı Ertuğrul Özkök Karadeniz gezisinde ulaşım ve konaklama masraflarının kendisi tarafından mı karşılandığı sorusunu geçiştirmeyi tercih etti. İmamoğlu'nun yanında götürdüğü gazetecilerin masraflarının İBB tarafından karşılandığı söylentileri bu sözlerle gün yüzüne çıkmış oldu. Öte yandan ana muhalefet partisi CHP içinde kılıçların çekildiği yorumlarının giderek arttığı şu günlerde İBB Başkanı’nın Karadeniz turuna çıkıp mitingler düzenlemesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda Doğu Karadeniz Turu düzenledi. Gezinin ilk durağı olarak da Rize'yi tercih etti. Fakat umduğu ilgi ve kalabalığı bulamadı. Miting düzenlediği meydan boş kaldı. Ancak bu gezi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir hamle girişimi yapmak için bu geziyi organize ettiğine dair medyada tartışmalar da yaşandı. Tartışılan noktalardan biri ise bazı gazetecilerin Karadeniz turuna davet edilmesiydi. İmamoğlu'nu ve gazetecileri taşıyan ve turda kullanılan otobüsün İBB'ye ait bir otobüs olması dikkat çekerken, geziyi ve gazetecilerin giderlerini finanse eden kurumun İBB olup olmadığı da tartışıldı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK: İBB BASIN BÖLÜMÜ DAVET ETTİ

Özellikle İmamoğlu ile gazetecilerin otobüste çektirdiği fotoğraf karesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. Bu noktada İmamoğlu'nun turuna katılan, bu geziyi yazan ve otobüsteki fotoğraf karesinde yer alan eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'e geziye dair sorular yönettik. Ertuğrul Özkök, gezi davetini 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın bölümünden' aldığını ve daveti kabul ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın çeşitli programlarına ve bazı belediyelerin etkinliklerine de davet edildiğini kaydeden Ertuğrul Özkök, "Şöyle oldu: İstanbul Belediyesinin basın bölümünden telefon ettiler, davet ettiler. Gerisi oradan yazdığım yazıda... Dün akşam da TV100'deki programda söylediklerimde var" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde gerek ulaşım gerek konaklama masraflarının kendisi tarafından mı karşılandığını sorduğumuz Özkök, bu soruya net bir cevap vermek istemedi. Özkök, geziye ilişkin faturaların kim tarafından ödendiğine ilişkin ısrarlı sorularımızı geçiştirmeyi tercih etti.

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Karadeniz turunun faturası İBB’ye kesildi! Ertuğrul Özkök SABAH’a açıkladı…
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