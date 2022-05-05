Karadeniz turunun faturası İBB’ye kesildi! Ertuğrul Özkök SABAH’a açıkladı…

ERTUĞRUL ÖZKÖK: İBB BASIN BÖLÜMÜ DAVET ETTİ

Özellikle İmamoğlu ile gazetecilerin otobüste çektirdiği fotoğraf karesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. Bu noktada İmamoğlu'nun turuna katılan, bu geziyi yazan ve otobüsteki fotoğraf karesinde yer alan eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'e geziye dair sorular yönettik. Ertuğrul Özkök, gezi davetini 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın bölümünden' aldığını ve daveti kabul ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın çeşitli programlarına ve bazı belediyelerin etkinliklerine de davet edildiğini kaydeden Ertuğrul Özkök, "Şöyle oldu: İstanbul Belediyesinin basın bölümünden telefon ettiler, davet ettiler. Gerisi oradan yazdığım yazıda... Dün akşam da TV100'deki programda söylediklerimde var" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde gerek ulaşım gerek konaklama masraflarının kendisi tarafından mı karşılandığını sorduğumuz Özkök, bu soruya net bir cevap vermek istemedi. Özkök, geziye ilişkin faturaların kim tarafından ödendiğine ilişkin ısrarlı sorularımızı geçiştirmeyi tercih etti.