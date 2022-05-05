Mağdur askerler FETÖ işkencelerini anlattı

Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ yapılanmasıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'cülerin kendilerinden olmayan öğrencilere akıl almaz işkenceler yaptığı ortaya çıkarıldı. Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ndeki mağdur öğrencileden B.Y. kendilerine 7-8 saat kesintisiz dikenlerin üzerinde şınav, komando dansı, Çin oturuşu yaptırıldığını belirtti. B.Y. eğitim için gitiklerinde kendi isimlerinin, komutanların ellerindeki listede olduğunu gördüklerini anlattı. Eski askeri öğrenci Ü.S. ise "FETÖ üyesi olmayan Emre A. arkadaşımızın ismini kullandığı parfüm yüzünden eşcinsele çıkardılar. Benim çantama ise kadın çamaşırları ve cinsel içerikli filmler koydular" diye konuştu.