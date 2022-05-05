PKK Sincar’a nasıl yerleşti? Anlaşma sonrası yaşanan gerginlikler… İşte 5 maddede Sincar’da yaşananlar

IRAK ORDUSU İLE PKK'NIN NİSAN AYINDA ARTAN ÇATIŞMALARI

Irak ordusu, 19 Nisan'da PKK'nın yerel unsurlarının ilçedeki kontrol noktasını boşaltmaması sonrası örgütle çatıştı.

Erbil merkezli Rudaw kanalının 25 Nisan tarihli haberinde ise Irak ordusuna ait büyük bir birliğin ağır silahlar ve askeri teçhizatla Musul'dan Sincar ilçesine hareket ettiği belirtildi.

Irak ordusu ile PKK arasında 1 Mayıs'ta yeniden başlayan çatışmaların 2 Mayıs'ta da devam ettiği ve yerel medyadaki haberlere göre çatışmada 1 Irak ordusu askerinin öldüğü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo, 2 Mayıs'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, Irak ordusu ile çatışmalarda çekilmek zorunda kaldı. Sinun nahiyesinde çatışmalar devam ediyor. Sinun ve Hanesor arasındaki kontrol noktalarının birçoğu Irak ordusunun eline geçti. Irak askerlerinden ve PKK militanlarından ölü ve yaralılar var ancak sayılarını henüz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak ordusu, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Sincar'da vatandaşların evlerine dönmesini engelleyen ve devlet otoritesine zarar veren YBŞ kontrol noktalarını dağıtmayı amaçladıklarını ancak Irak askeri birliklerinin, YBŞ unsurlarıyla karşı karşıya geldiği sırada ağır ateş, keskin nişancı atışı ve yollara döşenmiş patlayıcı yüklü cihazlarla karşılaştıklarını bildirmişti.