Son Dakika Haberi: HDP’li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman! Ortalık karıştı, gözaltılar var...

"15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜNE SATARAK KÜRTLÜK MÜCADELESİ OLMAZ!"

Süleyman Aydın ise, "Celil Begdaş ağabeyimizin 3'üncü yıldönümü için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'nın önüne çelenk bırakacaktık. Ama orada kepenk indirip kaçtıkları için, buraya gelerek Genel Merkezlerine bırakmak istedik. 285 aileyi temsilen HDP Genel Merkezi'nin önündeyiz. Onlar bizi şiddet uygulayarak susturmak istiyorlar. Hiçbir güç bizi susturamaz. Siz benim evladım Kandil'e gönderirken neden sessiz kaldınız? Bizim çocuklarımız için bir gün açıklama yapabildiniz mi? Siz asla Kürt için mücadele vermediniz. Kürtlük 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmak ile olmuyor.14-15 yaşındaki çocukların eline silah vererek devlete karşı kullanarak siyasi parti olunmaz, vekil olunmaz! Siz Kandil'in vekilisiniz. Siz bizi susturmak mı istiyorsunuz! Susturamazsınız..."dedi.

"EVLADIMI GETİRECEKSİN"

Acılı babalar HDP'li vekile seslendi ve "Evladımı getireceksin. Ben evladımı sizden istiyorum" dedi. Partililer ve aileler arasında sorun yaşanmaması için gereken tüm tedbirler alındı.

HDP'LİLER DAHA ÖNCE DE ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Evlatlarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu gören ve evlat nöbeti tutan Diyarbakır ailelerinden Celil Bektaş ile Süleyman Aydın, geçtimiz Ağustos ayında HDP'nin Ankara'daki Genel Merkez binasının önüne "Evlatlarımızı HDP'den İstiyoruz" yazılı siyah çelenk bırakmıştı. HDP'li yöneticiler, Diyarbakır anneleri adına getirilen siyah çelengin HDP Genele Merkezi'ne bırakılmamasını ve açıklama yapılmaması yönünde güvenlik güçlerine taleplerini iletmişti. Talepleri geri çevrildiğinde ise HDP yöneticiler ile polis arasında zaman zaman tansiyon yükselmişti.