Türkiye’nin gururu ’hariciye’! Dünyanın 255 noktasında Türk bayrağı dalgalanıyor

Girişimci ve insani dış politika anlayışıyla dünya meselelerinde başat aktör olarak ortaya çıkan Türkiye, dünyanın hiçbir noktasında vatandaşını yalnız bırakmıyor. En geniş beşinci diplomatik ağa sahip olan Türkiye'nin El Salvador ve Gine'de açılacaklarla birlikte dış temsilcilik sayısı 255 olacak. Türk diplomatik misyonları pandemi dönemi ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere kriz anlarında özverili çalışmalarıyla takdir toplarken ticaret, turizm ve sağlık diplomasisine öncelik vererek tüm sektörlerin kalkınmasına destek veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle başlatılan Afrika açılımı sonrasında da 2002 yılında kıtada 12 olan büyükelçilik sayısı 43'e çıktı. Yeniden Asya İnisiyatifi kapsamında da Asya kıtasında Türk büyükelçiliği sayısı 30'a ulaştı.



KRİZLERDE KRİTİK ROL ÜSTLENDİLER

Türkiye girişimci daha adil bir dünya inşa edilmesi için daha kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir bir çok taraflı sistem için çaba sarfediyor. Bu kapsamda dünyada istikrarın sağlanması için Türk diplomatik misyonları önemli görevler üstleniyor. Yurtdışında yaşanan doğal afet, savaş gibi kriz anlarında Türk vatandaşları başta olmak üzere dost ve kardeş ülke vatandaşlarına da ilk el uzatan diplomatik ağı ve saygınlığı sayesinde Türkiye oluyor. Küresel ve bölgesel sorunlarda Türk insani, vicdani değerlerini esas alan bir dış politika yaklaşımı izleniyor. Kovid- 19 pandemisi nedeniyle 95 binden fazla vatandaş Türkiye'ye tahliye edilirken, savaş nedeniyle Ukrayna'dan dönmek isteyen 15 bine yakın Türk vatandaşı da güvenle ülkeye ulaştı.



DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK AĞININ GENİŞLEMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Köklü hariciye geleneği ve güncel meselelerde aldığı inisiyatifle adından söz ettiren Türk diplomatik ağının genişlemesi üzerinde çalışmalar da sürüyor. Latin Amerika, Afrika ve Asya başta olmak üzere yeni diplomatik misyonların nerelerde açılabileceği de değerlendiriliyor. Diplomatik temsilcilik ağının genişlemesiyle küresel ölçekte ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin de gelişmesi planlanıyor.