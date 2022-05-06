HDP siyah çelengi hazmedemedi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde 976 gündür evlat nöbeti tutan aileleri temsilen Celil Begdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın, Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde protestoda bulundu. Ellerinde PKK'nın kaçırdığını söyledikleri çocuklarının fotoğrafları da bulunan 3 kişi, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı siyah çelenkle HDP binası önüne geldi.Bu sırada dışarıya çıkan HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran ve partililer, siyah çelengi yere atıp parçalamaya çalıştı. Polisin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Bu sırada aileler, "Evlatlarımızı geri verin" sloganı attı. Gerginliğin sona ermesinin ardından aileler adına konuşan Celil Begdaş, "Benim oğlum 15 yaşında hastaydı. 9 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğun dağda ne işi var?Peki bizim evlatlarımız nerede? Benim ne gündüzüm ne gecem ne bayramım var. HDP her zaman Kürtleri kandırdı. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma teşekkür ederim. Bu HDP hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olamaz. Bizi bize bıraksınlar. Ben burada Türk'üm, Diyarbakır'da Kürt'üm, Trabzon'da Laz'ım" dedi. Aileler açıklama yaptıktan sonra ayrılırken, HDP'li grupla polis arasında tartışma çıktı. Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi. Bir polis memurunun parmağından yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı. Bu arada CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, arbede sonrası HDP Genel Merkezi'ne "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.