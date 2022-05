Kakava coşkusu

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü simgeleyen ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde baharın gelmesi ve doğanın canlanmasını müjdeleyen 'Hıdırellez' dolayısıyla Edirne'de geleneksel olarak düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak yapılan şenlik, bu yıl binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.'Romanların Hıdırellezi' olarak bilinen Kakava kutlamaları, çetin geçen kış günlerinin sona ererek yaz aylarına erişildiğini simgeleyen Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. 2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren Kakava Hıdırellez Şenlikleri için Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce ziyaretçi, Kakava ateşinin yakıldığı Sarayiçi'ne akın etti. Vatandaşların ve turistlerin 9/8 Roman havası eşliğinde saatlerce süren eğlencesi ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Roman vatandaşların giydiği rengârenk kıyafetler ilgi odağı oldu.Kutlamalara Çeribaşı Fikri Ocak da eşlik etti. Ocak, salgın nedeniyle 2 yıldır kutlanamayan Kakava'nın bu yıl coşkuyla geçeceği için mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca kentin her köşesinde gün boyunca davullu zurnalı eğlenceler yapıldı, şehir merkezinde konserler düzenlendi. Kutlamalar sabaha karşı Tunca Nehri kenarında devam edecek. Her yıl kutlamalar kapsamında 6 Mayıs sabahı vatandaşlar, güneş doğmadan önce yine aynı yerde Tunca Nehri'nden su alıp topladıkları yeşil ağaç dallarıyla evlerini süslüyor. Kâğıtlara yazılan niyetler önce ağaç dallarına asılıyor daha sonra ise nehre atılıyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde de "1. Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" yapıldı. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan kortej, bando eşliğinde Keşan Kent Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Konuşmaların ardından alanda Hıdırellez ateşi yakıldı.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez'in tüm insanlığa bereket, huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu. Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar, haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Kutlu olsun Hıdırellez. Hızır ve İlyas peygamberlerin kavuştuğu, baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez'inizi kutluyor, bu güzel günün tüm insanlığa bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."