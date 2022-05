15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda omuz omuza şehit düşen çocukluk arkadaşları Komiser Yardımcıları Cennet Yiğit (23), Gülşah Güler (24) ve Kübra Doğanay'ın (23) anneleri, Anneler Günü'ne buruk giriyor. SABAH'a konuşan anneler, "Biz cennete çiçek yetiştirmiş anneleriz. Bu gurur bize yeter" dedi.Kayserili Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, 7 yıldır Anneler Günü'nü kızının mezarı başında geçirdiğini belirterek, "Cennet azimli ve vatan sevdalısı bir kızdı. Kızım iki fakülteyi okuyup mezun oldu. Haberimiz olmadan polis akademisine kaydolmuş. Çocukluğundan beri polis olmak istiyordu. Bana 'Birileri şehit olacak ki sizler de rahat uyuyacaksınız anne' demişti. Ben cennetten bir parçamı bu vatan için toprağa verdim. Anneler Günü'nde buruk olsam da aynı zamanda mutlu ve gururluyum. Kızım en güzel Anneler Günü hediyesini şehitliğiyle verdi" dedi.Şehit Gülşah Güler'in annesi Emine Güler ise, "Gözüm her yerde Gülşah'ı arıyor. Dünyada hiçbir şey kızımın yerini dolduramıyor. Artık onun hatıralarıyla teselli buluyorum. Normalde o beni ziyarete gelirdi. Ama artık her Anneler Günü ben kızımın mezarına gidip onunla konuşuyorum. Kızım şu an yanımda yok ama onun bize bıraktığı gurur yeter. Yeter ki vatan sağ olsun" diye konuştu.Şehit Kübra Doğanay'ın Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan annesi Hikmet Doğanay ise, "Bizim erkek çocuğumuz olmadı. Kübra bana 'Anne ben senin hem erkek çocuğunum, hem kızınım' derdi. Artık Kübra yok, hainler onu bizden çaldı. Kızıma ahirette kavuşacağım günü bekliyorum" ifadelerini kullandı.