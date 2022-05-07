Halka verdiğimiz sözleri yerine getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı Çatalca'da geçirdi. Erdoğan dün Çatalca Ulu Cami'de cuma namazı kıldıktan sonra Çatalca Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti. Erdoğan, ziyaret sonrası Çatalca Belediyesi binası önünde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan şunları söyledi:Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Hamd olsun bu sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerimizde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla Türkiye'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Üniversitemizin olmadığı vilayetimiz yok. 81 vilayetin tamamında artık üniversitemiz var. Yani benim Iğdır'daki kardeşim, Hakkâri'deki kardeşim, Muş'taki kardeşim çocuğunu üniversiteye göndermek için İstanbul'a, Ankara'ya gelmek zorunda değil. Artık Muş'ta, Iğdır'da üniversite var. Rahatlıkla oradaki üniversitelerde çocuklarını okutma şansı var. Nerelerden nerelere geldik.Aynı şekilde tabii Çatalca'yı değerlendireceğimiz zaman Çatalca'da da altyapı ve üstyapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız ve Mesut kardeşimizi Çatalca'ya belediye başkanı yapmak suretiyle yeni bir dönemi başlattınız. İnşallah birçok adımlardan sonra altyapıyı da bu yaz inşallah karayollarıyla birlikte burada çok ciddi bir şekilde asfaltlama çalışmasına girecek. Ulaştırma Bakanım Adil Bey de bugün yanımda, birlikte yapacakları çalışmalarla artık çukur çamur vesaire olan bir Çatalca olmayacak. Bu Çatalca'yı daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Şu anda Ulaştırma Bakanım gerekli teminatı bu noktada verdi ve belediye başkanım da araç ve gereci temin ederek müşterek bir çalışmayla inşallah Çatalca'mızın altyapısını da üstyapısını da gerçekleştirmiş olacaklar ve istiyoruz ki Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin.Biliyorsunuz Tokat'ta bir mandadan bahsettik, şimdi Çatalca'da manda kalmadı neredeyse, meğerse Çatalca bu işte de çok mahirmiş. Manda kaymağı, manda sütü Çatalca'da adeta markaymış. Temennimiz odur ki lider bir şey söylediği zaman arkadan bu işin takibi başlar. Takibi başladığı anda da millet artık bu noktada gücü kuvveti toplar. İnşallah Çatalca'mız bundan sonra altyapısıyla üstyapısıyla çok daha farklı bir gücü yakalayacak. Biz her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz ve belediye başkanımızı inşallah 15 meclis üyesi bir de kendisi olmak üzere Cumhur İttifakı olarak da çok güçlü bir hale getireceğiz. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.