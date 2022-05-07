Türk kaptan tahta parçasına tutunarak hayatta kaldı

Port Hedland'den hareket ederek Vietnam'a seyrederken Bali açıklarında İngiliz Zodiac Maritime Şirketi'ne ait Quorn isimli gemide birdenbire ortadan kaybolan ve üç gün kendisinden haber alınamayan Türk kaptan Erhan Seçkal'ın 66 saat denizde nasıl hayatta kaldığına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kaptanı Seçkal'ın, 2 Mayıs Pazartesi günü çalıştığı gemiden denize düştüğü anlaşılmıştı. 66 saat sonra Bali'de balıkçılar tarafından bulunan Seçkal, karaya çıkartılarak en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi. Seçkal'ın vücudunda güneş yanıkları olduğu, tedavisinin hastanede yapıldığı, güneş yanıkları dışında genel sağlık durumunun iyi ve bilincinin yerinde olduğu öğrenildi. Kaptan Seçkal'ın gemiden düştüğü anı hatırlamadığı, düştükten sonraki zamanı hatırladığı ve bir tahta parçasına tutunarak karaya çıkmaya çalıştığı ifade edildi.Umutlarının hiç bitmediğini söyleyen kaptanın eşi Züleyha Seçkal, "Allah onu, 2 çocuğumuza bağışladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden gelecek haberi bekliyorduk. Balıkçıların bularak karaya çıkarması hayatımızda aldığımız en güzel haberdi" dedi.Erhan Seçkal'ın kayınpederi Ramazan Yaman ise sabaha karşı 04.00'te mucize gibi bir telefon aldıklarını ve damadının sesini duyduklarını belirterek, "Şükürler olsun mutlu haberi aldık. Mucize gibi bir telefon... Erhan'ın sesiydi, 'İyiyim' dedi. Herkes başsağlığına gelmeye başlamıştı. Mevlam mucize bağışladı. Şu an ne diyeceğimizi bilemiyorum. Devletimizden, her ilgilenenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. Türkiye'den şirket yetkililerinin Endonezya'ya uçtuğunu ifade eden Yaman, prosedürler tamamlandıktan sonra damadının Türkiye'ye geleceğini söyledi.