Türkiye’nin dost eli 92 ülkeye ulaştı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, ramazanın dayanışma ruhunu 5 kıtada yaşatmaya çalıştıklarını belirterek TİKA'nın bu yılki ramazan programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.TİKA aracılığıyla bu yıl Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya düzenlenen projelerle 92 ülkede yüz binlerce ihtiyaç sahibine gıda paketi, sıcak yemek ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıttıklarını kaydeden Kayalar, düzenledikleri iftar sofralarında binlerce kişiyi bir araya getirdiklerini söyledi.Geride bırakılan 2 yılda ramazanı Kovid-19 gölgesinde yaşadıklarını anımsatan Kayalar, buna rağmen 2021'de 92 ülkedeki faaliyetleri aracılığıyla yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştıklarını bildirdi.Kayalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimat ve destekleri doğrultusunda bu yıl ramazanın dayanışma ruhunu 5 kıtada yaşatmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Afganistan'dan Arnavutluk'a, Bangladeş'ten Etiyopya'ya, Pakistan'dan Kolombiya'ya, Azerbaycan'dan Somali'ye ve Filistin'e kadar 92 ülkeye Türkiye'nin yardımlarını götürerek 1 milyondan fazla kişiye ulaştık" diye konuştu.TİKA Başkanı Kayalar, ramazanın sevinci ve bereketini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak amacıyla programlar düzenlediklerini anlattı.Moldova'daki Ukraynalı sığınmacılara yönelik gerçekleştirilen gıda kumanyası dağıtımından yaklaşık 100 bin Ukrayna vatandaşın faydalandığını belirten Kayalar, "Yine Ukraynalı mültecilere yönelik Bosna Hersek'te 200 aileye gıda paketi desteğinde bulunduk" dedi.