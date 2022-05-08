AK Parti’li Yıldırım Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni’nde ‘Toy Beyi’ seçildi

GEZİ OLAYLARI

Bu bölgede, bu topraklarda hesap yapanların bir kere değil, bin kere düşünmesi gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunlar Gezi'de de aynı şeyi yaptılar. Gezi olaylarında da milleti birbirine düşürmeye ve ülkeyi yabancı iş birlikçileriyle ele geçirmeye çalıştılar. Ama millet, liderinin arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında gür sesiyle hak ettikleri cevabı onlara verdi. Ben o zaman Ulaştırma Bakanıydım. Bunların söyledikleri şey 'yol yapmayın, köprü yapmayın, havaalanı yapmayın, baraj yapmayın.' Ne yapalım? Yol yapmayınca ne olacak? Nasıl kalkınacağız? Nasıl ulaşacağız? Rıfat Paşa'nın güzel bir sözü var. Diyor ki 'Ulaşamadığın yer senin değildir'. Elhamdülillah, yolları da yaptık, havaalanlarını da yaptık, köprüleri de yaptık, tünelleri de yaptık, şehir hastanelerini de yaptık, okulları da yaptık."

Hitabı sırasında ses kısıklığı yaşayan Yıldırım, "Yörükleri görünce nutkum tutuldu." diyerek esprili şekilde konuştu.