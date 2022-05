AK Parti’li Yıldırım Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni’nde ‘Toy Beyi’ seçildi

Muhalefete tepkisini sürdüren Durmaz, şunları kaydetti:

"Bunların sözcülerinden biri çıkıp 'MHP'ye verilen oylar AK Parti'ye gidecek' diyerek küçücük beyniyle sözüm ona Cumhur İttifakı'na fitne sokmaya heveslenmiş. Bunlar HDP'li bir vekilin 'bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz' sözlerine karşın dillerini yutan, 'burası Kürdistan' diyen küstaha ne 'Kürdistan'ı ulan burası Türkiye' diyemeyen ama şehit yakınına hakaret eden haysiyet fukaralarıdır. Bu densize hatırlatmak isterim ki MHP'ye verilen her oy yerli ve milli siyaset anlayışına verilen oydur. MHP'ye verilen her oy ülkemizin güvenliğine, terörle mücadelesine 1000 yıllık kardeşliğimize, bölünmez bütünlüğümüze verilen oydur. MHP'ye verilen her oy geleceğin lider ülkesi Türkiye'sine verilen oydur ama İP'e, CHP'ye verilen her oy Soros'çulara, FETÖ'cülere, PKK'lılara, terör örgütlerine umut ve cesaret demektir."

"MİLLİ ŞUUR, 86 YIL SONRA AYASOFYA'YI İBADETE AÇMAKTIR"

Milli şuurun Türkiye'nin haklarını Doğu Akdeniz'de ve Ege'de, sınır ötesinde, KKTC ve Karabağ'da korumak olduğunu vurgulayan Durmaz, "Milli şuur, 86 yıl sonra Ayasofya'yı ibadete açmaktır. Turan ülkümüzün ete kemiğe bürünüp Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıdır. Sınırlarında kendisine rağmen operasyon yapılamayacağını dünyaya gösteren Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç yapmaktır. O da Allah'a şükürler olsun ki, Cumhur İttifakı'ndadır ve bugün de burada devletiyle, milletiyle el ele ve gönül gönüledir." ifadelerini kullandı.

Durmaz, Cumhur İttifakı'nın sıradan bir birliktelik ve çıkar merkezli bir oluşum olmadığına dikkati çekerek, "Cumhur İttifakı olarak Türk milletinin huzurlu, onurlu, gururlu geleceği için kutlu bir yola çıktık. Bu yol, köklü geleneğimizi günümüze ve günümüzden geleceğe taşıyan iman, akıl, irade ve azim sahibi olan ruhun devamıdır. Amacımız, Türkiye'yi Cumhuriyeti'mizi 100. yılı olan 2023'te lider ülke yapmaktır. İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü olan 2053'te küresel anlamda süper güç haline getirmektir."diye konuştu.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen'in ve diğer ilgililerin de katıldığı etkinlikte Türk Dünyası Aksakallar Meclis Toplantısı da gerçekleştirildi, katılımcılar geleneksel Yörük Türkmen giysileri giydi.