Bakan Yanık Anneler Günü’nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajda, en güzel şiirlerin anneler için yazılması, en güzel bestelerin de anneler için yapılması gerektiğini belirtti.

"Çünkü biz, en ince, en derin sevgiyi sizde gördük, şefkati, merhameti sizinle tattık." ifadesini kullanan Bakan Yanık, mesajında şunları kaydetti:

"Çok yer gördük ama sizin gözleriniz başkaydı. Çok yer gezdik ama sizin yanınız başka. Çok yedik içtik, sizin çorbanız başka. Uykudayken, uyanıkken, iş yaparken hep biz vardık kalbinizde. Sahi, biz bir kalbimiz olduğunu da sizden öğrendik. Hiçbir şey istemediniz ama her şeyinizi vermek istediniz. Sokakta, okulda, evde, tarlada, atölyede, yaşadığımız her yerde sizi gördük hep. Gözleriniz yollarda bizi beklediniz, okuldan, askerden, seyahatten dönerken.

Gelin ettiniz, damat ettiniz, ana, baba ettiniz. Analığı, babalığı da sizden öğrendik. Hasta olduk, hemşire; öğrenci olduk, öğretmen; girişimci olduk, sermayedar oldunuz. Yağmurda şemsiye, soğukta battaniye, güneşte gölge oldunuz. Kelimeler kifayetsiz kalır ama siz onu da hoş görürsünüz; 'Olsun evladım, dilin döndüğü kadar', dersiniz. Lütfen bu kelimeleri kabul edin... Sizi çok seviyoruz. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü kutluyor, sağlık, sıhhat ve yarınlara sevdikleriyle beraber ulaşmaları dileğiyle sımsıkı kucaklıyoruz. İyi ki varsınız."