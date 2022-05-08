İletişim Başkanı Altun; Stratcom Youth Forumu’nda konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumu Antalya'da başladı. Açılışa İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Menderes Türel, , medya kurum yöneticileri ve çok sayıda genç iletişimci katıldı.

13 ülkeden ve 42 farklı üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim fakültesi öğrencisini ağırlanan forumda, gençlerin iletişim alanının uzman isimleriyle buluşturulması, öğrencilerin mesleki alandaki teorik ve pratik bilgileri ilk ağızdan dinledi. Ayrıca forumda, stratejik iletişimden görsel tasarıma, savaş muhabirliğinden dijital medyaya, kurumsal iletişimden hikaye anlatıcılığına kadar iletişim alanında öne çıkan konu başlıklarında eğitimler, atölyeler ve paneller gerçekleşiyor.

'ANTALYA İLETİŞİM MERKEZİ'

Form öncesi Doğu Rüzgârı grubu müzik dinletisi sundu. Açılış dersini yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, uluslararası genç iletişimcilere 'Türkiye İletişim Modeli'ni anlattı. Stratcom Youht forumunun daha da güçlenerek, kurumsallaşarak yoluna devam edeceğini belirtti.

Aralık ayında İstanbul'da yapılan toplantıda İstanbul'u uluslararası iletişim merkezi haline getirmek istediklerini söylediğini belirten Fahrettin Altun, "Fakat Antalya Diplomasi Forumu, Antalya'yı çok ciddi anlamda son dönemde Diplomasinin merkezini uluslararası siyasetin merkezine yerleştirdi. Bugünde görüyorum ki uluslararası iletişim alanında da gençlerin varlığıyla da inşallah Antalya'da bir uluslararası iletişim merkezine dönüşecek. Mısır'dan, Almanya'dan Endonezya'dan, Bulgaristan'dan, İran'dan, Ürdün'den, Yemen'den, Filistin'den, Kazakistan'dan, Rusya'dan, Afganistan'dan, Somali'den ve Türkiye'den arkadaşlarımız burada" dedi.

TÜRKİYE İLETİŞİM MODELİ UYUMLU OLMALI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı ve yapacakları projeleri anlatan Fahrettin Altun, Türkiye İletişim Modeli'ni kurumsallaştırma çalışmalarını paylaştı.

Tarihi geçmişteki süreci anlatan Altun, tarihin uluslararası mücadele, savaşlarla, kaosla, belirsizliklerle çatışmalarla varlığını sürdürmeye devam ettiğini belirsizliklerin hakim olduğu bir çağda olduğumuzu anlatan Fahrettin Altun, "Özellikle iletişimcileri ilgilendiren bir başka meydan okuma ise hakikatin değersizleştirilmesidir. Yalan endüstrisinin egemen olmaya başlaması ve yalanla hakikat arasındaki sınır çizgisinin kaybolmaya başlamasıdır. Doğru ve yalan arasındaki kıymetli çizginin ortadan kalkması hakikatin değersizleştiren bir olaydır. Bu da esas itibariyle uğruna mücadele edeceğimiz değerleri erozyona uğratan bir durumdur. Uluslararası alanda çok ciddi iktidar, güç mücadelesinin de devam ettiğini gösteriyor. Çok ciddi mücadeleyle kaşı karşıyayız" diye konuştu.

'TÜRKİYE CİDDİ MÜCADELE VERİYOR'

Fahrettin Altun, "Bu mücadele içinde Türkiye son 20 yılda ciddi bir mücadele veriyor. Hem var oluş hem de büyüme mücadelesidir. Türkiye uluslararası alandaki bağımlılık düzenine meydan okumaya yönelik bir güçlü imtihandadır. 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğini yaptığı siyasi vizyonun merkezinde Türkiye'yi batılı bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Cumhurbaşkanımızın gerektiği güçlü liderlik, istikrarlı devlet yönetimi esas itibarıyla son 20 yılda ciddi kazanım elde etmemizi sağmamış ve Türkiye'nin batılı bağımlılık düzenine karşı özerkleşmesini, özgürleşmesini belirlemiştir. Türkiye masada oyun kuran oyunbozan bir ülke" dedi.

'TÜRKİYE ULUSLARARASI AKTÖR'

Türkiye'nin etkin ve iktidarlı bir bölgesel güce dönüştüğünü anlatan Fahrettin Altun, Türkiye'nin uluslararası her meselede inisiyatif alan bir ülke konumunda olduğunu belirtti. Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin inisiyatif alarak uluslararası aktörlerle diplomasi trafiği yürüttüğünü anlatan Altun, "Diplomasi çabası, bu krizin çözümünü hedeflemekteydi. Çünkü savaş kan, gözyaşı, acı, sürgün ve göç demektir. Biz bölgemizde bunun birçoğunu daha önce yaşadık. Bizim Suriye krizinin çözümüne yönelik olarak verdiğimiz gayret yürüttüğümüz çaba ve ne yazık ki bu çabayı tek başımıza yürütmek zorunda kalışımız sorunun çözümünü bulamadı. Elimizden geldiğince daha az kan akması için gayret ettik. Sorunun çözümü için elimizden geleni gerçekleştirmeye çalıştık. Dibimizde terör koridorunun oluşmasına engel olduk. Ama Suriye krizi tam anlamıyla çözülemedi. Orada vekâlet savaşı yürütülüyordu. Bu süreçte rolü olan faktörler Suriye krizinin çözümü noktasında gerçek anlamda bir şey yapmadılar. Türkiye çok açık ve net bir şekilde bu krizin çözümü için elinden geleni yaptı ve aynı zamanda bütün uluslararası platformlarda bu krizin çözümü için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü. Fakat karşılık bulamadı. Suriye krizine eğer vakti zamanında müdahale yapılmış olsaydı ne milyonlarca insan hayatını kaybedecek, ne milyonlarca insan yerinden olacaktı. Müdahalede bulunulmadığı için de acı tabloyla karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

'TÜRKİYE 20 YILDA YENİ BİR LİGE TAŞINDI'

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda zamanında müdahale yapıldığını belirten Fahrettin Altun, "Hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilen başka bir faktör yoktu. Türkiye Rusya ile diplomatik biz düzlemle ilişki yürüttüğü için batı dünyasının çok ciddi baskısıyla karşı karşıya kaldı. Tamamen güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle Türkiye'nin attığı S400 adımı yine Rusya ile yürüttüğü bu anlamda iş birlikleri batı dünyası tarafından ötekileştirildi. Türkiye'de bu söylem destek veren insanlar oldu oysa ki Türkiye kendi ad ve hesabını politika yaptı ne batı dünyasına ne Rusya'ya ne Çin'e ne de başka bir faktöre kendi dış politikasını emanet etti. Yeri geldiğinde müzakere etti, yeri geldi sahada mücadele etti. Türkiye bu anlamda kritik meselelerde insiyatif alan bir faktöre dönüşmüş durumdadır. Bu bölgesel durumu küresel alanda pekçok sorunu çözme noktasında günden güne elini güçlendirmektedir. Türkiye bu anlamda son 20 yılda yeni bir lige taşınmıştır ve burada küresel bir faktör olarak kritik meselelerin tarafı olmuştur" dedi.

'SOSYAL MEDYAYLA İLE MÜCADELE'

İletişim Başkanlığı olarak birçok yayını olduklarını ulusal ve uluslararası alanlarda yayınladıklarını vurgulayan Fahrettin Altun, "Yeni medya gazete internet ulusal kamuoyu, uluslararası kamuoyu stratajik aktörler, bütün bu uygulama alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Bu noktada 360 derece sürekli yenilikçi ve proaktif şekilde politika yürütüyoruz. Dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Bu noktada esas itibariyle her şeyden önce sosyal medyayla ciddi bir mücadele veriyoruz. Çünkü sosyal medya sadece bir platform değil, sosyal medya şirketleri tarafsız hakem kurulunda çeşitli kullanıcılara platform sağlayan unsurlar değil. Kendini siyaset üstü tamamlayan siyasete istedikleri gibi müdahale edeceklerini düşünen aslında vesayet unsurlarıdır. Biz bir taraftan hem sosyal medya şirketleirnin kendi yöntemlerini hem de sosyal medya içerisinde örgütlenen dezanformatif kampanya yürütücüleriyle mücadele etmektir. Yalan haberlere karşı mücadele veriyoruz. Manipülasyonları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu süreçte 7/24 dezenformasyonlarını tespit etmek ve doğrulama çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

'MADE İN TÜRKİYE'

Yeni iletişim dili olarak 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' ifadesinin kullanılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, bu doğrultuda bir dizi kampanya düzenlediklerini söyledi. Devlette söylem birliğinin daha güçlü bir devlet olma noktasında katkı sunduğunu ve bu çerçevede ortak söylem oluşturma sürecine katkıda bulunmaya çalıştıklarını vurgulayan Altun, "Türkiye İletişim Modeli, genç iletişimcilerin katkılarıyla güçlenecek. Türkiye'nin yeni iletişim modelini hep birlikte inşa edeceğiz, bu kalıcı olacak" dedi.

Fahrettin Altun'un konuşmasının ardından öğrencilere katılım sertifikası verildi ve aile fotoğrafı çekildi.