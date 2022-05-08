Son dakika | Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik’e seslendi: Tarih boyunca unutmayacağız

"TARİH BOYUNCA UNUTULMAYACAK"

Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.

Başkan Erdoğan hudut kartallarına seslendi | Video