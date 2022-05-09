AK Partili eski vekil Bennur Karaburun’un nişan kurdelesini Bakan Soylu kesti

Azmi ve çalışkanlığıyla ön plana çıkan Karaburun 26'ncı dönemde AK Parti'nin Bursa milletvekili olarak siyasete atıldı. Aynı dönem Samet Ateş de yakın koruması olmuştu. 12 yıl arkadaş olan çift şimdilerde ise birlikteliğini hayat arkadaşlığı olarak devam ettirmek için ilk adımı attı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs'ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun'dan 'Evet' yanıtını aldı. Samet Ateş'in kendisini uzun süredir ikna etmeye çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ben engelli olduğum için onu mutsuz edeceğimi düşündüm ve cesaret edemedim. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul'u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti" dedi.