Başkan hudut kartalları’na seslendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gitti. Suriye sınırının sıfır noktasında, hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na da gitti. İncelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.Telefondan Hudut Kartalları'na hitap eden Başkan Erdoğan, Akar'ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine işaret etti. Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır" dedi. Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.Milli Savunma Bakanı Akar, daha sonra askerlere annelerinin Anneler Günü'nü kutlayıp kutlamadıklarını sordu. Askerden 'Zamanım olmadı' cevabını alan Akar, karakol komutanına telefon edilmesi talimatını verdi. Ceyhun Maraşlı isimli askerin annesi ile görüşmesinin ardından telefonu alan Akar, "Aslan gibi delikanlı yetiştirmişsiniz, sizleri tebrik ediyorum. Vatanına, milletine büyük bir fedakarlıkla hudut hattında hizmet ediyor. Onunla ne kadar gurur duysanız azdır. Saygılarımızı sunuyor Anneler Günü'nüzü kutluyoruz" ifadelerini kullandı. Maraşlı'nın annesi de "Sizlerden Allah razı olsun telefonunuzla çok mutlu oldum. Ceyhun sizlere emanet, biliyorum ki o emin ellerde" diye konuştu.TERHİSİNE bir hafta kaldığını belirten bir diğer nöbetçi Özcan Harman'ın annesi ile de görüşen Bakan Akar, "Böyle bir delikanlıyı yetiştirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Buradan kuş uçurtmuyorlar" dedi. Harman'ın annesi de Anneler Günü'nü kutlayan Bakan Akar'a teşekkür etti, telefonla görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.