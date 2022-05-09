Bu ödül sana annenin ak sütü gibi helal

İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz "Yılın annesi" seçildi. Türkiye Sağlık -Sen Anneler Günü dolayısıyla Nisa Mihriban bebeği terkedilmiş olarak bulan ve hemen orada sütanneliğini yapan acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz'ı "Yılın Annesi" seçti. Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başta bu ülkenin asıl anneleri, asıl anaları bayrak için, vatan için, dirlik ve birlik için gencecik evlatlarını toprak altına koyan şehit annelerinin, evlatlarının yaralarını sarıp sarmalayan gazi annelerinin ve annem olmak üzere tüm annelerimizin ve anne adaylarının anneler gününü kutlarım" dedi.Türkiye, acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz Kayalı'yı terkedilmiş bir bebeğe sütanelik yaparken tanımıştı. Sadece bebeğe sütannelik yapmadı öyle bağrına bastı ki bebeği sevgisiyle sarmaladı, onun isim annesi de oldu. Ancak nisa Mihriban bebek, koruma altındayken bakıcı ihmaliyle yoğun bakıma kaldırıldı. Sütannelik yaparak bağrına bastığı nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda süren tedavi süreci ise devam ediyor. Koruma altına alındığı çocuk bakımevinde duran kalbi 30 dakikalık kalp masajından sonra yeniden çalıştırılan Nisa bebeğin 2 nisan'dan bu yana Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada "Daha önce ağrılı uyaranlara cevap vermeyen Nisa ağrılı uyaranlara yanıt vermiştir. Nisa'nın sağlığına kavuşması için tüm imkânlar seferber edilmiştir" denilmişti.