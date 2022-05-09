Haberler Gündem Haberleri Ev sahibi kiracısını öldürdü
Giriş Tarihi: 9.5.2022 22:57

Ev sahibi kiracısını öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ev sahibi kiracısını öldürdü

Konya’da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 35 yaşındaki Mevlüt Kapan, ev sahibi 31 yaşındaki Hüseyin Mahir tarafından otomatik tüfekle vurularak öldürüldü. Araya girmeye çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Ali Gürdar’ı da elinden vurarak yaralayan katil zanlısı ev sahibi gözaltına alındı.

Olay saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'nde yaşandı. Ev sahibi Hüseyin Mahir, iddiaya göre sürekli olarak çeşitli konular nedeniyle annesi ile tartışmalar yaşayan kiracısı Mevlüt Kapan'ın kapısının önüne geldi.
Mevlüt KAPAN
Burada otomatik tüfekle ateş eden Mahir, dışarıya çıkan Kapan'ı karın boşluğundan vurarak yaraladı. Bu sırada Kapan'ın yanında bulunan arkadaşı Mehmet Ali Gürdar'ı da 'Yaklaşma senide öldürürüm' diyerek tehdit eden katil zanlısı, üzerine gelen Gürdar'ı da elinden vurdu. Meram Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mevlüt Kapan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşı Mehmet Ali Gürdar ise hastanede tedavi altına alındı. Katil zanlısı ev sahibi Hüseyin Mahir ise suç aleti tüfekle birlikte olay yerinde gözaltına alındı.
Hüseyin Mahir

ARKADAŞINA GÖNDER
Ev sahibi kiracısını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA