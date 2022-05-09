Ev sahibi kiracısını öldürdü

Olay saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'nde yaşandı. Ev sahibi Hüseyin Mahir, iddiaya göre sürekli olarak çeşitli konular nedeniyle annesi ile tartışmalar yaşayan kiracısı Mevlüt Kapan'ın kapısının önüne geldi.

Mevlüt KAPAN

Burada otomatik tüfekle ateş eden Mahir, dışarıya çıkan Kapan'ı karın boşluğundan vurarak yaraladı. Bu sırada Kapan'ın yanında bulunan arkadaşı Mehmet Ali Gürdar'ı da 'Yaklaşma senide öldürürüm' diyerek tehdit eden katil zanlısı, üzerine gelen Gürdar'ı da elinden vurdu. Meram Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mevlüt Kapan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşı Mehmet Ali Gürdar ise hastanede tedavi altına alındı. Katil zanlısı ev sahibi Hüseyin Mahir ise suç aleti tüfekle birlikte olay yerinde gözaltına alındı.

Hüseyin Mahir