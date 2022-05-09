İslam dünyası birlik ve dayanışma içinde olmalı

Diyanetİşleri Başkanı Ali Erbaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen İslam Birliği Zirvesi'nde konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede İslam dünyasında yaşanan sorunlara değinen Erbaş, son iki asırda dünyada her açıdan küresel boyutta hızlı değişimlerin yaşandığını ve bugün dünyanın devasa sorunların kuşatması altında, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını aktardı. Müslümanların bu dönemde daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Erbaş, "İslam toplumları olarak bizler kendi aramızda beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde, imkanlarımızı birleştirerek ortak çalışmalarımızı geliştirdiğimizde, coğrafyamızdaki ve dünyadaki birçok sorun kolayca çözülebilecektir" değerlendirmesini yaptı.İnanç karşıtı ya da inkarcı akımların ve ideolojilerin, algı operasyonları ve enformatik propagandalarla özellikle gençleri kuşattığını dile getiren Erbaş, Müslümanların kendi aralarındaki parçalanmışlık ve zihinsel dağınıklık neticesinde, İslam'ın küresel insanlık ilkelerinin de sahipsiz kaldığını belirtti. Yaşanan sorunların ve insanlığın büyük krizlerinin, Müslümanları ümitsizliğe sevk etmemesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çağın sorunlarına İslam düşüncesinden hareketle çözümler üretmek için iş birliği içinde, uluslararası araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapan akademiler kurmalıyız. İslam'ın evrensel ilkelerini ve Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele etmeliyiz. Eğitimden aileye kadar her konuda özveriyle fedakarlıkla iş birliği içinde ortak çalışmalar yapmalıyız. İslam toplumları olarak bizler, kendi aramızda beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde, imkanlarımızı birleştirerek ortak çalışmalarımızı geliştirdiğimizde, coğrafyamızdaki ve dünyadaki birçok sorun kolayca çözülebilecektir" dedi. AA