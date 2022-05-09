Tetikçilik, istismar, adam kaldırma, provokasyon... İşte Furkancılar adlı yapılanmanın gerçek yüzü

Türkiye'ye 1997 yılında dönüş yaptıktan sonra 1998 yılından itibaren propaganda faaliyetlerine hız veren Kuytul "Öncü Nesil" olarak isimlendirdiği düşünce ve inançlarını benimseyen bir kitle ile toplumu kendi ideolojisine göre düşündürmeyi amaç edinen ve bu yolda dini istismar etmekten çekinmeyen dar kapsamlı bir hareketi başlattı. Alparslan Kuytul'un bölgesel olarak başlattığı propaganda ve destekçi kazanma faaliyetlerinin yerini 2003 yılından itibaren ülke geneline yayılma stratejisi aldı.

8 SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Yapılanma, Adana ilinde yoğunlaştırdığı faaliyetlerini, her bölgenin başında ayrı bir sorumlunun bulunduğu Seyhan 1-2 ve Yüreğir 1-2 olmak üzere dört bölgeye ayırdığı, çevre ve komşu illerdeki faaliyetlerin ise doğrudan Adana merkezli olarak yürütüldüğü ortaya çıktı. Ülke genelinde teşkilatlanması bulunan diğer illere yönelik görevlendirmeler ise ilgili illerde faaliyet yürüten kişiler arasından yapıldığı belirlenirken il sorumluları ile Adana ilinde bulunan bölge sorumluları yapı içerisinde aynı üst yapıya bağlı olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.