Tetikçilik, istismar, adam kaldırma, provokasyon... İşte Furkancılar adlı yapılanmanın gerçek yüzü

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda doküman, sahte makbuzlar ve kaynağı açıklanamayan para ele geçirilirken, Adana 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla Furkan Vakfı'nın faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. 2018 yılında OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin çıkarılan 701 sayılı KHK uyarınca ise vakfa ait 33 ilde bulunan temsilciliklerin faaliyetlerine son verildi. Son zamanlarda sosyal medya platformları üzerinden "vakfın tamamen kapatılarak faaliyetlerinin durdurulduğu" ve "vakfa ait evlerde kalan bayan öğrencilerin sırf vakıf üyesi oldukları için evlerinden atıldığı" yönünde yoğun propaganda ve algı faaliyetleri ise devam ediyor. 2018 yılında düzenlenen operasyon sonrası yapılanma daha temkinli hareket ederek, 'Her Ev Vakıf, Her Ev Medrese, Her Ev Okul' şiarıyla faaliyetlerini daha çok kendi üyelerine ait evler üzerinden sürdürüyor.