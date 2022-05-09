‘Türkiye AB üyeliğini, stratejik hedef görmektedir’

AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, 9 Mayıs Avrupa Günü ile ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik süreci ile ilgili önemli konulara değinen Ala, islam karşıtlığı ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmamasının Avrupa Birliğine olan güvenin sorunlar yaşadığını ifade etti. Ala; "Avrupa Birliği'nin (AB) temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun ilan edildigi 9 Mays gününü, AB üyeligine aday ülke sıfatiyla "Avrupa Günü" olarak kutluyoruz. İkinci Dünya Savaşı ertesinde birlikte büyük fedakarlıklarla tesis ettiğimiz istikrar ve refah ortamını simgeleyen Avrupa Gününü, bu yıl bölgesel ve küresel barışı köklerinden sarsan Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde idrak etmekteyiz. Derinleşen eşitsizlik, düzensiz göç, kurumlara olan güvenin zayıflaması, iklim degişikliği gibi sınamaların yanı sıra, jeopolitik güç rekabeti, terörizm, ortak geleceğimizi tehdit etmektedir. Yabancı düşmanliğı ve islam karşıtlığı gibi akımlara etkin karşılık verilememesi, Avrupa değerlerinin sorgulanmasına sebep olmakta ve Avrupa kurumlarına yönelik güveni zayıflatmaktadır" dedi.

Türkiye'nin Avrupa ile önemli iş birlikleri içerisinde olduğunu söyleyen Ala, bu ilişkilerin geliştirilmesinin Avrupa'nın yararına olacağını belirtti. Ala açıklamasınlara değindi; "Türkiye, AB'yle köklü kurumsal ilişkilere ve güçlü müktesebata sahip bir aday ülke ve NATO Müttefiki olarak, geçmişte oldugu gibi bugün de bu sınamaların çözümünde kilit ülke konumundadır. Türkiye-AB ilişkilerinin ve üyelik sürecinin geliştirilmesi ve üyelik sürecinin hızlandırılması, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizle, karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği geliştirme iradesi ortaya koyması ve müşterek değerlerimize odaklanması Avrupa'nin çıkarınadır. Türkiye, AB içerisinden ve dişarısından gelen her türlü engele rağmen, AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak görmeyi ve Avrupa değerlerine olan taahhüdü doğrultusunda ilerlemesini sürdürecektir."