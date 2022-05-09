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Giriş Tarihi: 9.5.2022 16:37

Yasadışı yollarla ülkeye giren PKK’lı yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yasadışı yollarla ülkeye giren PKK’lı yakalandı

Denizli’de PKK/KCK’ya yönelik yapılan çalışmalarda ülkeye yasadışı yollarla giren bir şüpheli ve terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde PKK/KCK Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalarda ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen bir şüpheli ve terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı gözaltına alındı.

Ülkeye yasadışı yollarla giren şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkartıldı.

Çıkartıldıkları hakimlikçe, ülkeye yasadışı giren şüpheliye adli işlem yapılırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yasadışı yollarla ülkeye giren PKK’lı yakalandı
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