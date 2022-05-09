Yasadışı yollarla ülkeye giren PKK’lı yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde PKK/KCK Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalarda ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen bir şüpheli ve terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı gözaltına alındı.

Ülkeye yasadışı yollarla giren şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkartıldı.

Çıkartıldıkları hakimlikçe, ülkeye yasadışı giren şüpheliye adli işlem yapılırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.