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Giriş Tarihi: 10.5.2022 11:23

Erzincan'da 10 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA
Erzincan’da 10 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

GÖZALTINDALAR

Bu operasyon kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S, İ.E.Ö, A.A, O.S, E.D, Ş.Y, H.A, N.Ç. ve G.E. kentte, M.Ş.A. ise Batman'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklandı.

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Erzincan'da 10 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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