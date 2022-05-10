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Giriş Tarihi: 11.5.2022 01:15

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

AA
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine atama yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.

Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
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