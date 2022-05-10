Türkiye ile Kazakistan arasında geliştirilmiş stratejik ortaklılık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ve Tokayev başkanlığındaki görüşmelerin ardından iki liderin imzaladığı Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildirisi'nde, Tokayev'in ziyaretinin stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağladığı, ziyarette ilişkilerin "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Bildiride, ziyaretin iki ülke arasında siyasi, askeri, savunma, güvenlik, ekonomi, ticaret, yatırım, sanayi, madencilik, turizm, enerji, çevre, ulaştırma ile transit taşımacılık, havacılık, aile ve sosyal hizmetler, çalışma hayatı ile istihdam, tarım ve ormancılık, afet ve acil durumlar, kültür, eğitim, bilim ile teknoloji, yenilikçilik, basın ve iletişim, sağlık, gençlik, spor ve arşiv alanlarında ortak menfaatlere dayalı iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir aşama teşkil ettiği vurgulandı.

Bildiriye göre, iki lider bu yıl Nur-Sultan'da gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı ve Nur-Sultan'da düzenlenen Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı sonuçlarını yüksek düzeyde değerlendirerek, KEK Toplantısında 68 maddelik Eylem Planı üzerinde mutabakat sağlanmasından duydukları memnuniyeti belirtti.

Taraflar, söz konusu mekanizmaların bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra, iki ülke ilişkileri bakımından yeni iş birliği alanları ile projelerin geliştirilmesi için yararlı bir zemin teşkil ettiğini, her alanda gelişen ilişkilere ve iş birliğine üst düzeyde ivme ile istikamet verdiğini memnuniyetle not ederek, bunların düzenli tertiplenmesinin önemini vurguladı.