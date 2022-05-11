Adalet çalışanlarının özlük hakları meclise taşınıyor!

Türk Büro Sen, adliye personellerinin Türkiye genelinde kamu personellere uygulanan kanun dışında yer alan 4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifinin değiştirilmesi için harekete geçti. Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ve beraberindeki heyet adliye çalışanlarına uygulanan yönetmeliğin değiştirilmesi için hazırladıkları kanun taslağını MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Halil Öztürk'e sundu.

KANUN MADDESİ MECLİSE TAŞINACAK

Yapılan ziyarette adalet çalışanlarının sorun ve talepleri üzerine görüşüldü. Adalet çalışanlarının da 4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifi Genel Başkan Türkeş Güney, MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Halil Öztürk'e anlatıldı. MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Halil Öztürk ise, Adalet çalışanlarının haklı ve makul taleplerini en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacaklarını ve kanun teklifi olarak sunacaklarını bildirdi.

ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI İÇİN DEĞİŞİKLİK TALEBİ

MHP Milletvekili Halil Öztürk'e sunulan kanun değişikliğinde Türkiye genelinde görevli kamu çalışanları hakkında 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun üçüncü madde kapsamına göre işlem yapılmakta ve ilgili maddede izin alınması için yetkili makamlar belirtildiği anlatıldı.

"ADALET ÇALIŞANLARI DA 4483 SAYILI KANUNA TABİ OLSUN"

Yasal düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilen taslakta 2802 sayılı hakimler ve Savcılar kanunu'nun soruşturma başlıklı 82. maddesi gereğince hâkimler ve Savcılar hakkında soruşturma izni adalet Bakanlığı'na alınırken zabit katibi, mübaşir, yazı işleri müdürü ve icra müdürlüğü hakkında savcılar tarafından doğrudan soruşturma açılmasını hakkaniyete uygun olmadığına dikkat çekildi. Bu personeller hakkında da diğer kamu görevlileri gibi 4483 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği yönünde talep de bulunuldu.