AK Partili Akbaşoğlu’ndan CHP’li Engin Özkoç’a fotoğraflı FETÖ yanıtı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç fotoğrafları önce inkâr etti, sonra da 2013 yılına ait olduğunu ve programda AK Parti milletvekillerinin de olduğunu söyledi ancak fotoğrafta AK Partili hiçbir milletvekili yoktu ve çekinilen yerin fonundaki tarih Özkoç'u yalanlıyordu.