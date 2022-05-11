Bakanlıklara işbirliği çıkarması

İçişleriBakanı Süleyman Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda bir araya geldi. İki ülke heyetlerinin de katıldığı görüşmede, kolluk eğitimi işbirliği, terör ve düzensiz göçle mücadele ele alındı. Jaksylkov, Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan askeri karşılama töreni sonrası Bakan Hulusi Akar'la da görüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin'i ağırladı.Kazak Bakan Mussin 'Türkiye'nin Otomobili' Togg'u çok beğendiklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı. Öte yandan Kazakistan'daki Astana Hub teknoparkı ile Türkiye'deki Bilişim Vadisi, Bilkent CYBERPARK ve Hacettepe Technopolis teknoparkları arasında işbirliği protokolü imzalandı