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Giriş Tarihi: 11.5.2022

Ermeni Kilisesinde 20 yıl sonra ilk ayin

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Ermeni Kilisesinde 20 yıl sonra ilk ayin
Mardin Derik'te 372 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde, 20 yıl sonra ilk ayin yapıldı. Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır Sur'da restorasyonunun bitmesiyle kapılarını açan Surp Giragos Kilisesi için düzenlenen törenin ardından Mardin'e geçti. Maşalyan, 20 yıldır cemaati bulunmayan Mardin'in Derik ilçesindeki kilisede ayin yönetti. Maşalyan konuşmasında 8 yıl önce İstanbul'dan giderek yerleştiği memleketi Mardin'de kiliseye sahip çıkan Zekeriya Sabuncu'ya ve mekânın bakım ve temizliği konusunda katkıda bulunan İlçe Kaymakamı Evren Çakır'a ve Derik Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.
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Ermeni Kilisesinde 20 yıl sonra ilk ayin
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