Hedef 10 milyar $ ticaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Külliye'de askeri törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında 15 anlaşma imzalandı. Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildirisi'ne, Erdoğan ile Tokayev imza attı. Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında şunları kaydetti:Kazakistan, nasıl bizim ata yurdumuzsa, Türkiye de Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir. Yahya Kemal Beyatlı'nın, Fuat Köprülü'ye "Sen Ahmet Yesevi'ye bak, bizim köklerimizi orada bulacaksın" dediği söylenir. Anadolu'yu bizlere vatan kılanlar, Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmet ocağında pişen gönül erleridir. Pir-i Türkistan Yesevi Hazretleri'nin uyandırdığı çıraların ışığı, asırlardır olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatıyor.Diplomatik ilişkilerimizin 30'uncu yıldönümünü idrak ediyoruz. İmzaladığımız bildiriyle işbirliğimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrar ve huzuruna büyük önem veriyoruz. Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum.Sayın Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillendirilmesinde gösterdiği azim ve irade takdire şayandır. Bu kapsamda yürütülen kapsamlı reform programını destekliyoruz. Kazak kardeşlerimizin istikrarı, huzuru, güvenliği ve refahı için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını tekrar çizmek istiyorum. Gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerekse ticari, kültürel her alanda biz bu dayanışmamızı sürdürerek geleceğe omuz omuza emin adımlarla yürüyeceğiz. Her hâl ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek, beraberce yolumuza devam edeceğiz.Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. İşbirliğimizin gerek ikili düzeyde gerek çok taraflı platformlarda daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi imkânlarını değerlendirdik. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi, geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla yüzde 58 artarak 5.3 milyar doları aştı. Böylece 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefimizi kısa sürede geride bırakmış olduk. Şimdi inşallah birlikte atacağımız adımlarla, aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Yarın (bugün) Türk işadamlarıyla yapacağınız toplantının bu açıdan özellikle faydalı olacağına inanıyorum. Gerek ikili düzeyde gerek çok taraflı platformlarda ilişkilerimizin genişletilmesi imkânlarını değerlendirdik.Yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip Kazakistan ile 85 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin dayanışmasının ne kadar önemli olabileceğini takdir edersiniz. Stratejik İşbirliği Konseyi ile alakalı toplantımızı da inşallah ekim ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz.KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye daveti nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın bilge ve saygın bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Tokayev, "Onun vizyonu geniştir. Bu yüzden fikirleri çok değerlidir" dedi. Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk kabul eden ülke olduğuna işaret eden Tokayev, "Bunu Kazak halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. Kazakistan için Türkiye'den hiçbir zarar gelmemiştir" ifadesini kullandı. Yatırım işbirliğini daha da genişletmek için bugün Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini aktaran Tokayev, "Görüşmelerde değeri yaklaşık 1 milyar dolar olacak ticari evraka imza atılacak" dedi.