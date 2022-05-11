Şırnak’ta toprağa gömülü C4 ve TNT patlayıcılar bulundu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Şırnak-Silopi ilçe Çalışkan Beldesi kırsalında, 09 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette, (13) kg ağırlığınca C4 plastik patlayıcı, 300 gr ağırlığında TNT patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 13 adet elektrikli fünye, 1 adet mekanik fünye, 10 adet Alpha - Fire marka R/F komutalı EYP sistemi, 2 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet akımölçer, 8 adet elektronik devre kartı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."