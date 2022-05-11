Suriyeli sığınmacılar için ‘2Y-1Ç’ formülü yerleş yaşa çalış

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 1 milyonun üstünde Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye bu konuda "2Y-1Ç" yani "yerleş, yaşa, çalış" formülünü devreye sokacak. 1 milyon Suriyelinin geri dönmesini sağlayacak projenin detayları şöyle:: İlk etapta 100 bin briket ev yapımı planlanmıştı. Şu ana kadar 50-60 binine Suriyeliler yerleşti.Yeni projede ise 200-250 bin arasında ev yapılması planlanıyor. Bu da 1 milyonun üstünde sığınmacı için yaşam alanı anlamına geliyor. Evler Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad'da yapılacak.Geri dönenler için hayvancılık, zeytincilik gibi projeler hazırlanacak. Şehirlerin etrafına organize sanayi bölgeleri yapılacak.1 milyon kişinin dönüşünü sağlayacak yeni evlerin inşaatında Suriyeliler çalıştırılacak. Böylece önemli bir istihdam sağlanmış olacak.