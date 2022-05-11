Suriyeli sığınmacılar için ‘2Y-1Ç’ formülü yerleş yaşa çalış

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 1 milyonun üstünde Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye bu konuda "2Y-1Ç" yani "yerleş, yaşa, çalış" formülünü devreye sokacak. 1 milyon Suriyelinin geri dönmesini sağlayacak projenin detayları şöyle:
İLK PROJEDE 50-60 BİN EVE YERLEŞİLDİ
: İlk etapta 100 bin briket ev yapımı planlanmıştı. Şu ana kadar 50-60 binine Suriyeliler yerleşti.
200 BİNLİK DEV PROJE:
Yeni projede ise 200-250 bin arasında ev yapılması planlanıyor. Bu da 1 milyonun üstünde sığınmacı için yaşam alanı anlamına geliyor. Evler Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad'da yapılacak.
GEÇİMLERİNİ DE SAĞLAYACAKLAR:
Geri dönenler için hayvancılık, zeytincilik gibi projeler hazırlanacak. Şehirlerin etrafına organize sanayi bölgeleri yapılacak.
SURİYELİLER ÇALIŞTIRILACAK:
1 milyon kişinin dönüşünü sağlayacak yeni evlerin inşaatında Suriyeliler çalıştırılacak. Böylece önemli bir istihdam sağlanmış olacak.