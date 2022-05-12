4’üncü sondaj gemimiz yolda

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Türkiye'nin 4'üncü ve en gelişmiş sondaj gemisinin Cebelitarık'tan geçtiğini söyledi. Güney Kore'den alınan gemi, Cezayir açıklarında seyrini sürdürüyor. Türkiye'nin Fatih, Kanuni, Yavuz'dan sonraki 4'üncü sondaj gemisi, 19 Mayıs'ta Mersin'de olacak. Bilgin, TBMM KİT Komisyonu toplantısında Türkiye'nin petrolle doğalgaz çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi:2022'de, 30 yılın en yüksek yurt içi üretimi planlandı. 150 kuyu hedefimiz var. Bu Cumhuriyet tarihinin rekoru.Şırnak Gabar Dağı'nda önemli bir keşif yapıldı. Orada çok iyi kalite petrol çıkan iki kuyu var, günde toplam 1500 varil. 4 kuyu daha planlanmış durumda.4'üncü gemi 7'nci nesil teknolojiye sahip. Mevcut sondaj gemilerimizden 10-12 metre daha büyük. Temel farkı daha emniyetli bir gemi olması. Dünyadaki 4-5 çift BOP'lu gemiden biridir.Gemi Mersin Taşucu'na geldikten sonra kısa bir aktivasyon periyodu yaşayacak. Üzerine bizim sondajlarımızla ilişkili ekipmanlar tekrar takılacak ve temmuz başı gibi Akdeniz görevlerine hazırlanacak. Akdeniz'deki faaliyetlerimiz, 8 tane derin deniz sondaj gemisiyle ülkemizin münhasır ekonomik alanı olarak tanımlanmış bölgelerde, yaptığımız sismik çalışmalardan sonra belirlediğimiz "prospekt"lere göre "prospektive" alanlarda 8 farklı sondaj çalışması yaptık. Bunların jeolojik sonuçlarını değerlendirerek aslında yeni bir sondaj süreci daha başlatmak üzereyiz.Karadeniz gazında ilk seviye günlük üretimimiz günlük 10 milyon metreküp olarak başlayacak, arkasından Faz 2'de günde 40 milyon metreküpe çıkacak. 2023 ilk çeyreği içerisinde ilk teslim edilecek gazın miktarı günde 10 milyar metreküp olacaktır. Yılda 4 milyar dolarlık katkı anlamına geliyor.Enerji alanında yerlileştirme sürüyor. İlk defa 1500 beygir gücünde bir sondaj ünitesi, sondaj kulesi "Koca Yusuf" çalışmalarına başladı. Bunlardan iki tane daha alacağız.Azerbaycan'da, Irak'ta, Rusya'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyetlerimiz vardır. 4 ülkede 9 projede aktif şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.Sakarya gaz sahasında Cumhurbaşkanlığı kararı ile vergi istisnası teşviki verildi. 10 yıl içerisinde bu teşvik 145 milyar lira olarak gerçekleştirilecektir.Karadeniz'de 6 tane derin deniz kuyusu yabancı ortaklıklarla beraber kazıldı. Bir kuyunun maliyeti 246 milyon dolarken şimdi bunu biz 33 milyon dolara yapıyoruz.Fatih, Kanuni, Yavuz'dan sonraki 4'üncü sondaj gemisi, 19 Mayıs'ta Mersin'de olacak. Gemiye 'Alparslan' isminin verilmesi bekleniyor.