Başkan Erdoğan’dan belediyelere ’sokak hayvanları’ için talimat: Çalışmalara hız verin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise parti merkezinden ayrılırken gazetecilerle yaptığı sohbette, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını, bunun da yine Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

81 İLE BARINAKLAR VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KURULACAK

Sokak hayvanlarıyla ilgili Erdoğan'ın talimatlarını yenilediğini aktaran Bakan Kurum, Erdoğan'ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatı verdiğini belirtti.