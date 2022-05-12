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Giriş Tarihi: 12.5.2022 14:36 Son Güncelleme: 12.5.2022 14:49

Başkan Erdoğan’dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat: Çalışmalara hız verin

İHA
Başkan Erdoğan’dan belediyelere ’sokak hayvanları’ için talimat: Çalışmalara hız verin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanları sorununun çözümü için belediye başkanlarına “çalışmaları hızlandırın” talimatı verdi. Çalışmalar kapsamında 81 ile barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan'ın toplantının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına daha önce sokak hayvanlarıyla ilgili verdiği talimatı yinelediği öğrenildi.

"ÇALIŞMALARA HIZ VERİN" TALİMATI

Bu çerçevede Başkan Erdoğan, belediye başkanlarına 81 ilde kurulacak barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri için çalışmalarını hızlandırmaları talimatı da verdi.

Toplantının basına açık bölümünün ardından il başkanları ile kapalı toplantıya devam eden Erdoğan, daha önce verdiği sokak hayvanlarıyla ilgili talimatlarını tekrarladı.

Başkan Erdoğan'a Trabzon teşkilatı tarafından Trabzonspor formasının hediye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise parti merkezinden ayrılırken gazetecilerle yaptığı sohbette, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını, bunun da yine Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

81 İLE BARINAKLAR VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KURULACAK

Sokak hayvanlarıyla ilgili Erdoğan'ın talimatlarını yenilediğini aktaran Bakan Kurum, Erdoğan'ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatı verdiğini belirtti.

Şu an için yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bulunduğunu söyleyen Kurum, tüm hayvanların barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.

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Başkan Erdoğan’dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat: Çalışmalara hız verin
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