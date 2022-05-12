Kılıçdaroğlu’na bir tazminat cezası daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamları nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkûm edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Mart ve 30 Mart 2021'de grup toplantısında yaptığı konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çirkin ifadelerle itham ettiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu edilen her bir konuşması için 15 bin TL olmak üzere toplam 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.