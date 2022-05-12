Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 551 personelle Eren Abluka-9 başladı
Giriş Tarihi: 12.5.2022 11:21 Son Güncelleme: 12.5.2022 11:39

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 551 personelle Eren Abluka-9 başladı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 551 personelle Eren Abluka-9 başladı

Son dakika haberi: Bahar aylarının gelmesiyle eylem arayışında bulunan PKK'ya yönelik yurtiçinde ve yurtdışında operasyonlar başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde başlattığı Pençe-Kilit operasyonu başarıyla devam ederken, yurt içinde de İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK ablukaya alındı. PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaş adı Bingöl’de başlayan Eren-Abluka 9 operasyonuna verildi.

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün bahar aylarının gelmesiyle kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına Eren-Abluka 9 Darköprü Şehit Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaş operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma Komando, Asayiş Komando ve Güvenlik Koruyucularının yer aldığı 551 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

ŞEHİDİMİZ UNUTULMADI

Eren-Abluka 9 operasyonuna verilen şehit Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaş, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit kırsalında 2019 yılında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 551 personelle Eren Abluka-9 başladı
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