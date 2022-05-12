Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 551 personelle Eren Abluka-9 başladı

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün bahar aylarının gelmesiyle kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına Eren-Abluka 9 Darköprü Şehit Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaş operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma Komando, Asayiş Komando ve Güvenlik Koruyucularının yer aldığı 551 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

ŞEHİDİMİZ UNUTULMADI

Eren-Abluka 9 operasyonuna verilen şehit Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaş, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit kırsalında 2019 yılında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşmüştü.