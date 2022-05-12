Ünye şehidini uğurladı

İstanbul'da meydana gelen kaza sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Duman (24), için memleketi Ünye'de tören düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı Ünye Cumhuriyet Meydan'ındaki cenaze töreninde şehidin annesi Sultan Duman, babası Mustafa Duman ve henüz 2 ay önce evlendiği eşi Müge Duman ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı.

3 yıllık yunus polisi olarak emniyet genel müdürlüğü bünyesinde görev yapan şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı İstanbul'daki törenin ardından Ünye'ye getirildi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ordu Valisi Tuncay Sonel, CHP Milletvekilli Mustafa Adıgüzel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çevre belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, törende acılı babanın elini tutarak acısını paylaştı, ona güç verdi.

Ünyeliler Türk Bayraklarıyla donatılmış meydanda yine ellerinde bayraklarla karşıladığı şehit polis memurunu dualarla uğurladılar. Şehit Polis Hüseyin Duman, helallik alınmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla baba evi olan Aydıntepe Mahallesi'ne uğurlandı.

Cenazede şehidin babası Mustafa Duman, taziyeleri kabul ederken, annesi Sultan ile eşi Müge Duman, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru Hüseyin Duman, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydıntepe Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.