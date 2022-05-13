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Giriş Tarihi: 13.5.2022 16:21 Son Güncelleme: 13.5.2022 16:27

Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na kınama

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na kınama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerin Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasını onamasıyla ilgili söylemlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunun Bozdağ, “Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP’li yetkilileri kınıyorum” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li yetkilileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerinden dolayı kınadı. Bakan Bozdağ, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP'li yetkilileri kınıyorum. Ana muhalefetin dilinden düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ve ilke kavramların, kendi siyasi yararları söz konusu olduğunda içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu, ibretlik bir manzara arz etmektedir. Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez. Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez. Anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar veren yargı görevlilerine; 'Lanet olsun yargınıza', 'İntikam duygusuyla hareket ediyorlar', 'Siyasi karar veriyorlar', 'Saray yargısı' ithamları ile tehdit ve hakaret edenleri kınıyorum."

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Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na kınama
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