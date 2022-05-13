Boğazlar milli yazılımla takip edilecek

RUSYA-Ukrayna Savaşı ile birlikte tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği boğazlar ile ilgili iki kritik uygulama yapıldı. Artık boğazlar yabancı değil, yerli yazılım ve teknoloji ile gözlenecek. Boğazlardan geçen 175 metre üstü gemilere römorkör refakati zorunlu hale getirilip güvenlik artmış olacak. TBMM KİT Komisyonu'nda kurumunun hesapları görüşülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Ünüvar, "Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri 2003 yılında hizmete girmiş ve yazılımı Amerikan firması tarafından yapılmıştı. Bu yazılımı HAVELSAN'la yaptığımız sözleşme gereği HAVELSAN yerli ve milli yazılım olarak yeniledi, bu ay içinde geçici kabulünü yapacağız. Tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip olduk. Radar ve kamera sistemleri ise ASELSAN tarafından yapıldı. Türk boğazlarında tamamen yerli ve milli yazılım ve donanımla hizmet vermeye başlayacağız" dedi.