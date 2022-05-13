CHP’li Aykut Erdoğdu CHP’li Tuba Torun ile evlilik kararı aldı

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Erdoğdu, Kadıköy'deki iskansız dubleks idare satın aldığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, "Bir tane imara aykırı kaçak işimi ispat edin, bütün görevlerimden istifa edip insan içine çıkmayacağım" ifadelerini kullandı. Erdoğdu'nun Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) iş akitleri feshedilen bazı akademisyenlerle ilgili olarak da para toplanmasıyla alakalı bazı çalışmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Erdoğdu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla KHK'lı akademisyenlere nasıl sahip çıkıldığını ve söz verilen maaşların KHK'lı beş akademisyene nasıl ödendiğini ayrıntılarını paylaşarak itiraf etmişti.