FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sivil imamlarla iletişime geçtikleri tespit edilen 11 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sivil imamlarla iletişime geçtikleri tespit edilen 11 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon