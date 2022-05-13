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Giriş Tarihi: 13.5.2022 09:11 Son Güncelleme: 13.5.2022 09:13

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sivil imamlarla iletişime geçtikleri tespit edilen 11 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sivil imamlarla iletişime geçtikleri tespit edilen 11 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon
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