Bisikletle 7 günde Diyarbakır’a gitti! Evlat nöbetindeki annelerle buluştu

Kayserili Orman Muhafaza memuru Bünyamin Yurdakul (48), evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerine destek olmak için Kayseri'den Diyarbakır'a bisikletle gitti. 7'rnci günde Diyarbakır'a ulaşan Bünyamin Yurdakul, üzerindeki "Yanan yüreklere yolculuk" yazılı tişörtüyle HDP İl Başkanlığı önünde 3 yıldır eylerlerine devam eden Diyarbakır anneleriyle buluştu.
"KUTLU MÜCADELENİZDE YANINIZDAYIM"
Diyarbakır annelerine yanında götürdüğü üzerinde 'Yanan yüreklere yolcuk' yazan tişörtü hediye eden Bünyamin Yurdakul; "Ben bir devlet memuruyum. Sizin bu kutlu mücadelenize destek vermek için 5 Mayısta bisikletimle Kayseri'den yola çıktım. 7 gün süren yolculuğun ardından şuan yanınızdayım. Yaptığınız eylem çok kıymetli. Evlatlarınızı terörün pençesinden kurtarmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bende bireysel bu eylemime 'Yanan yüreklere yolculuk" adını verdim. Haklı davanızda yanınızda olduğumu göstermek için 651 kilometre pedal çevirerek Kayseri'den geldim. Ne mutlu Diyarbakır annelerine" dedi.
"DAĞDA TEK BİR ELAT KALMAYANA KADAR NÖBETİMİZ DEVAM EDECEK"
Kayserili Orman Muhafaza Memuru Bünyamin Yurdakul'un kendilerine destek vermek için Kayseri'den Diyarbakır'a gelmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Diyarbakır anneleri ise ; "Biz devletimize bağlı insanlarız. Sadece evlatlarımızı beklemiyoruz, aynı zamanda devletimize olan bağlılığımızı da gösteriyoruz. Diyarbakır'ın teröre karşı duran bir huzur kenti olmasını istiyoruz. Biz buruda evlatlarımızı terörden kurtarana dek eylemimize devam edeceğiz. Dağda bir tek evladımız kalmayana kadar bu nöbet devam edecek. PKK son bulana kadar, siyasi uzantısı yok olmasına kadar biz buradayız. Hiç bir baskı hiç bir tehdit bizi yıldıramaz ve bizi yolumuzdan alı koyamaz. Size çok teşekkür ederiz. Kayseri'den bizlerin mücadelesine destek vermek için geldiniz. Bu bizim için çok kıymetli. Bisikletle emek harcayarak gelmenizi buzu duygulandırdı" dediler.