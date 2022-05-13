Bisikletle 7 günde Diyarbakır’a gitti! Evlat nöbetindeki annelerle buluştu

"DAĞDA TEK BİR ELAT KALMAYANA KADAR NÖBETİMİZ DEVAM EDECEK"

Kayserili Orman Muhafaza Memuru Bünyamin Yurdakul'un kendilerine destek vermek için Kayseri'den Diyarbakır'a gelmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Diyarbakır anneleri ise ; "Biz devletimize bağlı insanlarız. Sadece evlatlarımızı beklemiyoruz, aynı zamanda devletimize olan bağlılığımızı da gösteriyoruz. Diyarbakır'ın teröre karşı duran bir huzur kenti olmasını istiyoruz. Biz buruda evlatlarımızı terörden kurtarana dek eylemimize devam edeceğiz. Dağda bir tek evladımız kalmayana kadar bu nöbet devam edecek. PKK son bulana kadar, siyasi uzantısı yok olmasına kadar biz buradayız. Hiç bir baskı hiç bir tehdit bizi yıldıramaz ve bizi yolumuzdan alı koyamaz. Size çok teşekkür ederiz. Kayseri'den bizlerin mücadelesine destek vermek için geldiniz. Bu bizim için çok kıymetli. Bisikletle emek harcayarak gelmenizi buzu duygulandırdı" dediler.