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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Şehit polise hüzün dolu veda

EMİR SOMER EMİR SOMER
HAMZA ALP
Şehit polise hüzün dolu veda
İstanbul'da dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil ile yaşanan kovalamaca sırasında kaza geçirerek şehit olan polis memuru Hüseyin Duman (24), Ordu Ünye Merkez Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Şehit için ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene il protokolü ve meslektaşları ile şehidin annesi Sultan, babası Mustafa, ablası Aylin Çelik, eşi Müge Duman Çelik katıldı. Şehidin annesi ve eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, mesai arkadaşları tarafından memleketi Ordu'ya sirenler eşliğinde uğurlandı. Ünye'ye getirilen şehidin cenazesi Merkez Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Duman, Sultanbeyli'de 17 yaşındaki M.A.A.'nın aracı ile yaşanan kovalamaca sırasında Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki kavşaktan çıkan bir TIR'a çarparak şehit olmuştu. Olayda ağır yaralanan polis Gökmen Baykara'nın ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
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Şehit polise hüzün dolu veda
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