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Giriş Tarihi: 13.5.2022 20:11 Son Güncelleme: 13.5.2022 20:24

Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Son dakika: MSB’den acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu’nda bir asker şehit oldu

Son dakika haberleri:Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
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