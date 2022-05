Tarihe geçen vali

ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi'yle Afyonkarahisar Valisi olarak atandıilk başörtülü valisi olarak tarihe geçen Yiğitbaşı, akademik kariyeri boyunca İmam Hatip mezunu olduğunu ve başörtüsünü saklamak zorunda kaldıTemmuz'da sokağa çıkan kadınlardan biri olan Yiğitbaşı, Erdoğan'ı havalimanında karşılayan on binlerin de arasındaydı. İşte ilk başörtülü valinin hikâyesi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, gazetecilik kökenli. Akademik kariyeri oldukça parlak olan Yiğitbaşı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okurken "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamladı. Ancak akademik kariyerinde başörtüsü mağduriyeti yaşadı.Kübra Güran Yiğitbaşı, 8 Ağustos 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde bir televizyon kanalına konuk olarak başörtüsü yasağının kaldırılması hususunda teşekkür etti. Yiğitbaşı programda özetle şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben çok şükür sizin politikalarınız ve özgürleştirici adımlarınız sayesinde, o zamanlar İmam Hatip Lisesi mezunu olduğumu ve şu başörtülü kimliğimle eğitim görmek durumunu saklamak yolunda kaldım. Vicdanen ne kadar rahatsız olsam da. Ama şu an Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktora yaptığım okulda başörtümde yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. Buna teşekkür ediyorum vesile olduğunuz için..."1979 Ankara doğumlu Yiğitbaşı, akademik hayatında da birçok başarıya imza attı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yaptı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler verdi. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu.VALİ Kübra Güran Yiğitbaşı, FETÖ'cü alçakların kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da önemli bir projede yer aldı. Darbe girişimine karşı gazi kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgesele imza atan Yiğitbaşı, belgeselle ilgili o dönem SABAH'a açıklamalarda bulunmuştu. Kendisi de 15 Temmuz'da sokağa çıkan kadınlardan biri olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o gün Atatürk Havalimanı'nda karşılayan on binlerce vatandaş arasında bulunan Yiğitbaşı, "Herkesin kendinden pay bulacağı bir belgesel" dedi ve şöyle devam etti: "Gazeteci ve akademisyen olarak kendimizi 15 Temmuz'la ilgili sorumlu hissettik. Bu kadınlar, hayatları pahasına nasıl bir sorumluluk bilinciyle dışarı çıktıysa biz de sorumluluk bilinciyle tüm dünyaya 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatılma noktasında karar alıp belgeseli yaptık. Görüştüğümüz kadınlardan çok şey öğrendik. Belgesel, Boğaziçi Film Festivali ve TRT Belgesel'de yayınlandı."YİĞİTBAŞI, Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitaplar yazdı. 2019'da Basın İlan Kurumu Genel Kurul Temsilcisi olarak atandı. 5 Ağustos 2021'den bu yana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdürürken Afyonkarahisar Valiliği görevine atandı. Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'a da yabancı değil. Kendisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin kurucu Rektörü Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı'nın gelini, Op. Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı'nın eşi ve üç çocuk annesi.