Ünlü hukukçu Kaftancıoğlu ile ilgili süreci anlattı! Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi?

Son dakika haberleri... Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sonrasında 2019 yılında mahkumiyetine karar verilen davayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Daire heyeti Kaftancıoğlu'na, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçunun da arasında olduğu 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onanırken, Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezaları bozuldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Canan Kaftancıoğlu kararı sonrasında Avukat Dr. Rezan Epözdemir, kararı SABAH'a değerlendirdi.
"MAHKUMİYETİN DOĞAL SONUCU OLARAK SİYASİ PARTİ YÖNETİCİSİ OLAMAYACAK"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza dolayısıyla siyasi parti yöneticiliğinden yoksun bırakılacağından bahseden Epözdemir, "Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince güvenlik tedbiri olarak kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkumiyet kararının sonucu olarak vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi ve denetçisi olmaktan yoksun bırakılıyor.
Avukat Dr. Rezan Epözdemir
Kaftancıoğlu'nun da siyasi parti yöneticiliği sona erecek, bundan yoksun bırakılacak. Bu durum hapis cezasının infazı tamamlanıncaya devam edecek. İnfaz süresi bitince de bu haklarını yeniden kazanabilecek" dedi.
SON DAKİKA: Yargıtay'dan flaş karar! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı! | Video
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezalarının bozulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Epözdemir, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi, iki suç bakımından suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle bozma kararı verdi. Bu suçlar bakımından dosya ilk derece mahkemesine gönderilecek. Mahkeme bozma kararına uyarsa bu suçlar bakımından beraat kararı verecek. Ama direnirse bu dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gidecek. Son sözü Ceza Genel Kurulu söyleyecek" ifadelerini kullandı.
"CEZAEVİNE GİRECEK, ŞARTLI SALIVERME İŞLEMLERİ SONRASINDA TAHLİYE EDİLECEK"
Kaftancıoğlu'nun cezaevinde kalacağı süreyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Epözdemir, 15 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İnfaz Düzenlemesi"nden Kaftancıoğlu'nun yararlanacağından bahsederek, "Canan Kaftacıoğlu'nun Yargıtay tarafından onanan ve mahkumiyet kararı verilen üç suç tipi, düzenlemeden yararlanmayacak istisnai suçlardan değil.
Bu düzenlemeyle Kaftancıoğlu cezaevine girecek, şartla salıverme, denetimli serbestlik işlemleri yapılacak. İşlemler tamamlandıktan sonra da salıverilecek, bu anlamda bir yatarı yok" şeklinde konuştu.
"CANAN KAFTANCIOĞLU İÇİN ÇAĞRI KAĞIDI ÇIKARTILACAK"
Sürecin nasıl işleyeceği hakkında da bilgiler paylaşan Epözdemir, "Canan Kaftancıoğlu her bir suçtan 3 yılın altında hapis cezası aldığı için kendisine çağrı kağıdı çıkartılacak. Çağrı sonrasında 10 gün içerisinde Başsavcılığa gelmesi talep edilecek. Başsavcılığa geldikten sonra cezaevine teslim edilecek. Cezaevinde şartla salıverme, denetimli serbestlik işlemleri yapıldıktan sonra cezaevinden tahliye olacak ve cezasını dışarda infaz edecek" açıklamalarında bulundu.
SON DAKİKA: Yargıtay'dan flaş karar! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı! | Video