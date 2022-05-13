Ünlü hukukçu Kaftancıoğlu ile ilgili süreci anlattı! Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi?

"CANAN KAFTANCIOĞLU İÇİN ÇAĞRI KAĞIDI ÇIKARTILACAK"

Sürecin nasıl işleyeceği hakkında da bilgiler paylaşan Epözdemir, "Canan Kaftancıoğlu her bir suçtan 3 yılın altında hapis cezası aldığı için kendisine çağrı kağıdı çıkartılacak. Çağrı sonrasında 10 gün içerisinde Başsavcılığa gelmesi talep edilecek. Başsavcılığa geldikten sonra cezaevine teslim edilecek. Cezaevinde şartla salıverme, denetimli serbestlik işlemleri yapıldıktan sonra cezaevinden tahliye olacak ve cezasını dışarda infaz edecek" açıklamalarında bulundu.

SON DAKİKA: Yargıtay'dan flaş karar! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı!

SON DAKİKA: Yargıtay'dan flaş karar! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı! | Video