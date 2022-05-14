AK Parti'den Cahit Özkan'ın BAE açıklamasına düzeltme: "Partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BAE ile ilişkilere dair bir açıklamada bulundu. Çelik, "Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMAMAKTADIR

"Grup Başkanvekilimiz Sayın Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır.

KARŞILIKLI GÜVEN VE SAYGIYA DAYALI

Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir."