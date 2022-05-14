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Giriş Tarihi: 15.5.2022 00:49

AK Parti'den Cahit Özkan'ın BAE açıklamasına düzeltme: "Partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır"

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
AK Parti’den Cahit Özkan’ın BAE açıklamasına düzeltme: Partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili açıklamalarına düzeltme yaptı. Çelik, "Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" dedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BAE ile ilişkilere dair bir açıklamada bulundu. Çelik, "Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMAMAKTADIR

"Grup Başkanvekilimiz Sayın Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır.

KARŞILIKLI GÜVEN VE SAYGIYA DAYALI

Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir."

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AK Parti'den Cahit Özkan'ın BAE açıklamasına düzeltme: "Partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır"
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